Lula viaja ao Chile para reunião de presidentes sobre avanço da ultradireita

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chega a Santiago na noite deste domingo (20) para participar de um encontro em defesa da democracia e em busca de soluções para enfrentar o avanço das fake news e da ultradireita a nível mundial.





Além do brasileiro, o presidente chileno, Gabriel Boric, vai receber no Palácio La Moneda, o líder da Espanha, Pedro Sánchez, e os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do Uruguai, Yamandú Orsi, para um encontro chamado "Democracia Sempre".





A reunião está prevista para acontecer nesta segunda-feira (21) com o objetivo de dar continuidade a uma discussão iniciada por eles em 2024, durante a 79ª sessão da Assembleia-Geral das Nações Unidas.

De acordo com o governo chileno, os líderes devem promover uma posição compartilhada em favor do multilateralismo, da democracia e da cooperação global com base na justiça social.

'BASE PARA PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS'





No ano passado, em paralelo à Assembleia-Geral da ONU, Lula e Sánchez organizaram um evento chamado "Em defesa da democracia, combatendo o extremismo". Na ocasião, o brasileiro destacou que os princípios democráticos correm risco em todo mundo e que o avanço da extrema direita é fruto de uma crise profunda na democracia.





"Recuar não vai apaziguar o ânimo violento de quem ataca a democracia para silenciar e retirar direitos. Não há contradição entre coesão social e o respeito à diversidade. O pluralismo nos fortalece. A democracia em sua plenitude é base para promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres do medo e da violência. Ela é fundamental para um mundo de paz e prosperidade", disse Lula.





O presidente brasileiro alertou, ainda, para as armadilhas dos discursos extremistas e disse que era preciso recuperar a essência das democracias.





Já Sánchez destacou que os movimentos de "ataques reacionários" têm uma dimensão transnacional e apontou três fatores que reduzem a confiança da população na democracia: a desigualdade, a desinformação e a propagação do discurso de ódio.

Também participaram do evento os presidentes da França, de Cabo Verde, do Chile, do Conselho Europeu e os primeiros-ministros de Barbados, do Canadá e do Timor Leste. Na ocasião, o líder espanhol propôs que o encontro fosse o primeiro do tipo para coordenar uma resposta a um fenômeno global reacionário contra a democracia.





Lula já havia participado de uma reunião virtual com os outros líderes, em fevereiro, para definir diretrizes e ações conjuntas para o fortalecimento do multilateralismo e da governança global. As propostas que resultarem do novo encontro serão apresentadas na 80ª sessão da Assembleia-Geral da ONU, prevista para acontecer no mês de setembro em Nova York.





Segundo os organizadores, a reunião de trabalho no Chile também deve tratar a regulação das tecnologias emergentes.





Após a reunião, os líderes farão uma declaração conjunta à imprensa e, em seguida, vão se encontrar com intelectuais e representante da sociedade civil e de organizações internacionais, incluindo a ex-presidente do Chile Michelle Bachelet, o americano e vencedor do Prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz, o economista sul-coreano Ha-Joon Chang e a filósofa americana Susan Neiman.





