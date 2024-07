Mãe de adolescente morto em agressão dentro de escola grava vídeo pedindo justiça

A mãe de Carlos Teixeira de 13 anos morto depois de se envolver em briga de escola em Praia Grande, Litoral de São Paulo, se pronunciou nas redes sociais querendo justiça pela morte do filho. ''Eu quero fazer uma pergunta para vocês! Com qual idade tá liberado matar? porque mataram meu filho. O Brasil é um país que pode fazer tudo?'', disse a mãe do adolescente em trecho do vídeo.





Além da perda do filho, ela fala sobre o seu sentimento de impunidade em relação à justiça, que não foi feito, segundo ela. ''Eles destroem uma família inteira, eles destroem a vida do meu filho, eu cuidei a vida toda dele, matam meu filho e fica por isso mesmo. Eu nunca dei trabalho para a justiça. O dia que eu preciso dela, ela ri da minha cara, falando que ninguem vai sofrer nada'', ressalta.

Em relação ao primeiro vídeo que foi divulgado, a mãe de Carlos disse também que foi o mesmo grupo que perseguiam outras crianças e que acabou com a vida de seu filho.





Relembre o caso





Carlos Teixeira foi agredido em 9 de abril de 2024 por dois adolescentes que pularam sobre as costas dele em uma escola em Praia Grande (litoral de São Paulo), após a agressão o adolescente reclamou de falta de ar e dores nas costas, o pai dele levou ele várias vezes para atendimento em UPA, até vir a falecer em 16 de abril após sofrer três paradas cardiorrespiratórias onde estava internado em Santos.