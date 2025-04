Maior parte de repatriados dos EUA ao Brasil é transportada para Minas

A maior parte dos brasileiros que foram repatriados dos Estados Unidos chegou a Minas Gerais, divulgou no sábado (29) a Secom (secretaria de Comunicação Social da Presidência da República). Das 104 pessoas que desembarcaram na sexta-feira (28) em Fortaleza (CE), 76 foram transportados para Belo Horizonte (MG) com apoio da FAB (Força Aérea Brasileira).





O restante ficou em Fortaleza. Conforme a Secretaria de Direitos Humanos do Ceará, 14 pediram abrigo e devem ficar na capital cearense por até dois dias. Outros passageiros, principalmente do Norte e do Nordeste, foram encaminhados para a rodoviária da capital cearense, onde também há um ponto de acolhimento.

Quatro passageiros foram presos ao desembarcarem por terem restrições na Justiça brasileira. Depois de perícia médica na Polícia Federal, foram encaminhados ao sistema penitenciário do Ceará. Posteriormente, a Justiça definirá em quais estados ficarão presos.





Esse foi o quinto voo de repatriados dos Estados Unidos a chegar ao Brasil desde o início do segundo mandato do presidente norte-americano Donald Trump. De acordo com estatísticas da Secom, no último voo havia 79 homens e 25 mulheres. A maioria (86,5%) tem de 19 a 50 anos. Sete são crianças e adolescentes.

