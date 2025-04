Médicos chama atenção para riscos de gripe em pessoas com mais de 60 anos

O SUS (Sistema Único de Saúde) registrou em 2024 um crescimento de 189% nas hospitalizações de idosos por síndrome respiratória aguda grave causada pela influenza, em relação a 2023. Para chamar a atenção da população para os riscos da gripe em pessoas com mais de 60 anos, a SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), em parceria com a SBGG (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia), promove nesta quarta-feira (26) o encontro Além da Gripe – Um debate sensível à gravidade dos riscos e impactos provocados pelo vírus da influenza.





O objetivo do encontro é fazer um alerta sobre a sazonalidade da gripe, principalmente por conta dos baixos índices vacinais e dos riscos que este cenário pode causar para a população idosa. Segundo as entidades organizadoras, a sazonalidade está associada ao começo do outono e à mudança do clima em vários lugares do país, época em que as baixas temperaturas podem contribuir para que o vírus acabe circulando com mais intensidade, o que aumenta a necessidade de proteção e o risco de hospitalização.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





De acordo com as entidades, a partir dos 40 anos, o risco de ataque cardíaco aumenta em dez vezes e o de AVC (Acidente Vascular Cerebral) oito vezes nos primeiros três dias após uma infecção por influenza e idosos permanecem com risco elevado para AVC até dois meses depois de se contaminar pelo vírus, o que reflete nas admissões em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), que cresceram 187% e em 157% mais óbitos.