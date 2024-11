Médicos e estudantes do Paraná embarcam em missão humanitária

Uma equipe de 3 médicos e 25 estudantes de medicina de Campo Mourão (Centro-Oeste) prestará serviços humanitários de saúde aos moradores que residem no município de Prainha (PA) e vivem em situação de vulnerabilidade social.





Parte dos expedicionários embarca do aeroporto de Maringá (Noroeste), neste sábado (23), com destino a São Paulo (Guarulhos). E em seguida vão até Santarém (PA). De lá, eles se juntam ao restante do grupo – que virá de outras localidades – e seguem num barco até os vilarejos de Boa Vista do Cuçari e Itamucuri, às margens do Rio Amazonas.

A viagem deve levar cerca de 20 horas e a distância percorrida entre Campo Mourão e Prainha (PA) será de 3.386 km. O grupo fica nas comunidades ribeirinhas até o dia 3 de dezembro, quando retornam ao Paraná.





“O objetivo é ajudar as pessoas a ter mais qualidade de vida. Como a região é de difícil acesso, grande parte dos moradores não tem acesso a saneamento básico, a energia elétrica, a serviços de saúde e muitos deles nunca falaram com um médico”, explica Eufânio Saqueti, urologista, coordenador da expedição e professor do curso de medicina do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão.

