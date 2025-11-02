Pesquisar

Mega-Sena acumula e pagará R$ 41 milhões no dia 4 de novembro

Redação Bonde com Agência Brasil
02 nov 2025 às 13:48

Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2935 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (1º). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 41 milhões para o próximo sorteio.


Os números sorteados foram: 09 – 18 – 28 – 34 – 38 – 57. Quarenta e cinco apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 48.378,50 cada. Além disso, 3.341 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.074,08 cada.


APOSTAS


Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira (4), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

