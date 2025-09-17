Pesquisar

Sorteio nesta quinta-feira (18)

Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 33 milhões

Redação Bonde com Agência Brasil
17 set 2025 às 08:44

Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.915 da Mega-Sena sorteadas nesta terça-feira (16). 


As dezenas foram 10 - 11 - 15 - 38 - 52 - 60.  

Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 33 milhões para o próximo concurso, que será sorteado na quinta-feira (18).


Trinta e três apostas acertaram a quina e vão receber prêmio de R$ 50.164,01.

Já o prêmio para cada jogo com quatro dezenas certas é de R$ 1.030,47 e será pago a 2.648 apostas.


