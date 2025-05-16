Mega-Sena acumula em R$ 68 milhões; veja números sorteados

Em sorteio ocorrido nesta quinta-feira (15), nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.863 da Mega-Sena. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 68 milhões para o próximo sorteio.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Os números sorteados foram: 05 - 23 - 32 - 34 - 47 - 56.





• 172 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 23.280,53 cada

Publicidade

• 8.222 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 695,73 cada





As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (17), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.





Leia também: