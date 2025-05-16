Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Aposta custa R$ 5

Mega-Sena acumula em R$ 68 milhões; veja números sorteados

Redação Bonde com Agência Brasil
16 mai 2025 às 09:03

Compartilhar notícia

Josiel Aparecido/Portal Bonde
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Em sorteio ocorrido nesta quinta-feira (15), nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.863 da Mega-Sena.  O prêmio acumulou e está estimado em R$ 68 milhões para o próximo sorteio.  


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Os números sorteados foram: 05 - 23 - 32 - 34 - 47 - 56.


172 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 23.280,53 cada

Publicidade

8.222  apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 695,73 cada


As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (17), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.


Leia também:

Imagem
Ministério da Saúde amplia uso de donepezila para tratamento dos casos graves de Alzheimer
Uma portaria do Ministério da Saúde publicada nesta quinta-feira (15) no Diário Oficial da União determina a ampliação do uso da donepezila para pacientes com forma grave da doença de Alzheimer via SUS (Sistema Único de Saúde).
Mega-Sena sorteio números sorteados na Mega-Sena resultado da Mega-Sena
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas