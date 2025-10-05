Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Acumulou

Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 20 milhões

Redação Bonde com Agência Brasil
05 out 2025 às 13:27

Compartilhar notícia

Marcello Casal Jr./ Agência Brasil
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O Concurso 2.923 da Mega-Sena não teve acertador no sorteio realizado neste sábado (4). Com isso, o prêmio acumulou e pagará R$ 20 milhões no próximo concurso.


As dezenas sorteadas são 18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56. Vinte e nove apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ R$ 63.029,43 cada. 2.749 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.096,01 cada.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram

WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Logo do Portal Bonde

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde

Publicidade
Publicidade


O próximo concurso ocorrerá na terça-feira (7). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Cadastre-se em nossa newsletter


A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Mega Sena Mega Sena Acumulada resultado mega sena de hoje
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas