Aposta mínima custa R$ 6

Mega-Sena: prêmio deste sábado (13) está estimado em R$ 3,5 milhões

Redação Bonde com Agência Brasil
13 set 2025 às 11:11

Marcelo Camargo/Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 2.914 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 20h deste sábado (13) no Espaço da Sorte, em São Paulo.


O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 


As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.


