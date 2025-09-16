Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 27 milhões

As seis dezenas do concurso 2.915 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.





O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 27 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.





O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.





O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

