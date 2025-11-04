Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 41 milhões

As seis dezenas do concurso 2.936 da Mega-Sena serão sorteadas nesta terça-feira (04) a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 41 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 20h30 nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.