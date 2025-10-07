Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 20 milhões nesta terça-feira

As seis dezenas do concurso 2.924 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 20h desta terça-feira (07) no Espaço da Sorte, em São Paulo.





O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 20 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.





As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.







