Nesta quinta-feira (25)

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 54 milhões

Redação Bonde com Agência Brasil
25 set 2025 às 09:45

Marcello Casal Jr./Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 2.919 da Mega-Sena serão sorteadas nesta quinta-feira (25) a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.


O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 54 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.


As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.



Foto de Perfil de / Redação Bonde com Agência Brasil

Por Redação Bonde com Agência Brasil.

Conteúdo produzido pela Redação Bonde em parceria com a Agência Brasil, levando informação atual e confiável aos leitores.

Mega Sena Mega Sena Acumulada resultado mega sena de hoje Prêmio milionário
