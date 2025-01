Mercado de trabalho tem outras jornadas além da escala 6x1

Os debates sobre o fim da escala 6x1, na qual o profissional trabalha seis dias na semana e tem um dia de descanso, de preferência aos domingos, ganharam força no país no fim de 2024, após a possibilidade de tramitação de uma PEC (proposta de emenda à Constituição) a ser protocolada pela deputada Erika Hilton (PSOL) e um movimento intenso nas redes sociais.





A discussão veio à tona com o Movimento VAT (Vida Além do Trabalho), encabeçado pelo vereador recém-eleito do Rio de Janeiro Rick Azevedo, mas a redução já é debatida por sindicatos desde a Assembleia Constituinte de 1988, quando a jornada foi reduzida de 48 para 44 horas semanais.





A possibilidade de mudar a jornada tem apoio de 64% dos brasileiros, segundo pesquisa Datafolha.

A intenção na Constituinte era diminuir para 40 horas, o que não foi possível. Após a promulgação da Constituição, a bancada trabalhista seguiu com a bandeira da redução, que perdeu força após as jornadas de junho de 2013, o impeachment de Dilma Rousseff (PT) e a reforma trabalhista de 2017, no governo de Michel Temer (MDB).





Mas o Brasil tem outras escalas, previstas na CLT (Consolidação da Leis do Trabalho) ou não, mas respaldadas pela negociação coletiva entre empregados e empregadores, dizem especialistas ouvidos pela Folha.





A jornada mais comum é a 5x2, na qual se trabalha de segunda a sexta-feira, com folgas aos sábados e domingos, segundo o advogado Ruy Barbosa Junior, do escritório Vernalha Pereira.





Os trabalhadores podem ter jornada menor, de até 40 horas semanais, ou compensar as horas do sábado durante a semana, desde que esteja previsto em negociação e contrato de trabalho. Menores aprendizes, estagiários do ensino fundamental e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), seguranças, profissionais da saúde, trabalhadores de comércio e serviços, profissionais de áreas consideradas essenciais -como médico e jornalista, por exemplo-, radiologistas, professores e advogados podem ter jornadas diferentes, também previstas em lei.





Além disso, a negociação coletiva entre empregados e empregadores pode valer mais do que a lei, conforme a reforma trabalhista, e é a forma defendida por parte dos especialistas para os acertos de jornadas no mercado de trabalho sem que seja necessário mudar a Constituição.





Na saúde e na segurança, a escala 12x36, na qual se trabalha por 12 horas seguidas e se folga por 36 horas, é a mais comum. No comércio, o trabalho aos domingos é autorizado, desde que haja ao menos um domingo de folga por mês para homens e dois domingos de folgas no mês para as mulheres.





Professores e radiologistas podem ter jornada limitada a quatro horas de trabalho por dia, somando 20 ou 24 horas semanais. "De acordo com os termos da Lei 7.394/85, o técnico em radiologia não pode extrapolar o limite de uma carga horária de 24 horas semanais, ou seja, quatro horas por dia, em média, por se expor a doses consideráveis de radiação no trabalho", explica a advogada Priscila Kirchhoff, sócia da área trabalhista do Trench Rossi Watanabe.





Priscila diz ainda que advogados também pode ter jornada menor, de quatro horas por dia, quando trabalha sem contrato de exclusividade , segundo o Estatuto da Advocacia e da OAB. "A exceção para essa regra deve ser feita por meio de convenção coletiva ou em casos de dedicação exclusiva."





"Vale lembrar que a Constituição Federal e a CLT não estabelecem um modelo fixo de escalas, mas sim que a jornada de trabalho deve respeitar o limite máximo de oito horas diárias e 44 horas semanais. Dentro desses parâmetros, é possível ajustar a escala conforme a necessidade do setor", afirma Barbosa Junior.





Veja as principais escalas de trabalho no Brasil.





JORNADA 6x1





Muito debatida, a jornada de trabalho 6x1 consiste em seis dias de trabalho seguidos por um dia de folga. Essa jornada segue o que está previsto na lei, que determina limite de 44 horas semanais, podendo ser divididas, por exemplo, em sete horas e 20 minutos de segunda a sábado, com uma hora de intervalo para alimentação.





Essa escala é muito utilizada no comércio em geral e na prestação de serviços que demandam atendimentos aos finais de semana, está entre as mais comuns utilizadas nos setores do varejo, mercados e restaurantes.