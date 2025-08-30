Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Pneumonia

Morre, aos 88 anos, Luís Fernando Veríssimo, romancista e dramaturgo brasileiro

Redação Bonde com Agência Brasil
30 ago 2025 às 13:41

Compartilhar notícia

Unesp/Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O escritor Luís Fernando Verissimo morreu, aos 88 anos, na madrugada deste sábado (30), em Porto Alegre. A morte foi confirmada pelo hospital Moinhos de Vento, onde ele estava internado havia quase 20 dias em um leito de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). De acordo com o boletim médico, o óbito se deu por complicações decorrentes de uma pneumonia.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

Veríssimo tinha mal de Parkinson, problemas cardíacos e sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2021. Um ano depois, recebeu um marcapasso no coração.


Publicidade

O escritor gaúcho é dono de uma trajetória profissional rica, atuando como cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, revisor, dramaturgo e romancista. Sua obra é marcada pelo bom humor, assertividade e crítica. Além das palavras, é um amante da música, dedicado à prática do saxofone.


Publicidade

Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando Verissimo publicou mais de 80 títulos, entre eles As Mentiras que os Homens Contam, O Popular: Crônicas ou Coisa Parecida, A Grande Mulher Nua e Ed Mort e Outras Histórias.


Publicidade

Foram as crônicas e os contos que o tornaram um dos escritores contemporâneos mais populares no país. O Analista de Bagé, lançado em 1981, teve a primeira edição esgotada em uma semana.


Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Luís Fernando Veríssimo morte escritor brasileiro morte Falecimentos
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas