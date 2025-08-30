Morre, aos 88 anos, Luís Fernando Veríssimo, romancista e dramaturgo brasileiro

O escritor Luís Fernando Verissimo morreu, aos 88 anos, na madrugada deste sábado (30), em Porto Alegre. A morte foi confirmada pelo hospital Moinhos de Vento, onde ele estava internado havia quase 20 dias em um leito de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). De acordo com o boletim médico, o óbito se deu por complicações decorrentes de uma pneumonia.





Veríssimo tinha mal de Parkinson, problemas cardíacos e sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2021. Um ano depois, recebeu um marcapasso no coração.





O escritor gaúcho é dono de uma trajetória profissional rica, atuando como cartunista, tradutor, roteirista, publicitário, revisor, dramaturgo e romancista. Sua obra é marcada pelo bom humor, assertividade e crítica. Além das palavras, é um amante da música, dedicado à prática do saxofone.





Filho do escritor Érico Verissimo, Luis Fernando Verissimo publicou mais de 80 títulos, entre eles As Mentiras que os Homens Contam, O Popular: Crônicas ou Coisa Parecida, A Grande Mulher Nua e Ed Mort e Outras Histórias.





Foram as crônicas e os contos que o tornaram um dos escritores contemporâneos mais populares no país. O Analista de Bagé, lançado em 1981, teve a primeira edição esgotada em uma semana.





