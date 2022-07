Morre em Cuiabá o engenheiro civil Lauro Pepiliasco

Morreu na cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso, no último dia 15 de Julho, o engenheiro civil Lauro Pepiliasco. O empresário foi presidente do Codel - Instituto de Desenvolvimento de Londrina entre os anos 1982 a 1983 indicado pelo então prefeito e concunhado José Antônio Del Ciel.

O crime do triplex





Cleonice de Fátima Rosa trabalhava como faxineira e camareira no apartamento do casal Vanda e Lauro Pepiliasco, onde também residiam seus dois filhos, Leopoldo e Leonardo, e também Luzia Colombo, responsável pela cozinha. Rosa foi encontrada morta, com o pescoço atingido por uma facada. O corpo foi encontrado por Colombo na escadaria de acesso ao apartamento da família Pepiliasco na manhã do dia 10 de julho de 1993.





As investigações se deram em torno dos cinco personagens que residiam no apartamento 1.102 de um edifício na rua Goiás, no centro de Londrina: a artista plástica Vanda, seu marido Lauro, o filho do casal Leonardo e a cozinheira Luzia Colombo.





O caso foi um dos mais longos processos da 1ª Vara Criminal de Londrina. A última movimentação ocorreu no dia 30 de outubro de 2020, quando a sentença se tornou definitiva e condenou a artista plástica Vanda Pepiliasco pela morte de Cleonice.