Música 'Unstoppable' foi usada em clipe por homem antes de se explodir em Brasília

Antes de se explodir em Brasília, o homem responsável pelo atentado na Praça dos Três Poderes publicou mensagens em seus perfis nas redes sociais, agora deletadas.



Francisco Wanderley Luiz, 59, era chaveiro e disputou a eleição de 2020 com o nome de urna Tiü França, em Rio do Sul (SC), mas não foi eleito.

No TikTok, ele usou a música "Unstoppable", da cantora australiana Sia, em um clipe editado com uma foto sua. Na imagem, ele aparece sorrindo ao lado de uma taça de vinho. A imagem é exibida em meio a um efeito que sugere uma explosão, como fogo na cor laranja, e animações coloridas.



O trecho escolhido da música diz, em português: "Eu coloco minha armadura, te mostro o quão forte sou / Sou imparável / Sou um Porsche sem freios / Sou invencível / Sim, eu ganho todos os jogos / Sou tão poderosa / Não preciso de baterias para funcionar / Estou tão confiante, sim, hoje eu sou imparável /".

Em sua página no Facebook, Luiz dizia ser empreendedor, investidor e desenvolvedor.

"Unstoppable" foi lançada em 2016, mas continuou a repercutir ao longo dos anos. Entre o fim de 2022 e o início de 2023, a canção ficou 12 semanas na primeira posição do ranking da Billboard.



Ele também mantinha um perfil no X (ex-Twitter), no qual publicava vídeos de outras redes sociais, alguns com cunho religioso, outros com músicas internacionais antigas, e um vídeo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em um comício na Pensilvânia.