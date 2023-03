Desmatamento na Amazônia volta a crescer e bate recorde em fevereiro

O desmatamento registrado na Amazônia no mês de fevereiro foi o mais alta registrado para o mês desde o início da série histórica em 2016 e chegou a 321,9 km², informou o relatório do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) nesta sexta-feira (09).





Os números fora feitos com base no Deter (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real), que verifica mudanças na cobertura de florestas em locais maiores de 3 hectares e serve para dar alertas sobre a destruição em tempo real. Ele é diferente do Prodes (Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite), também do Inpe, que é considerado o desmatamento oficial.

