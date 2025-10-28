Pesquisar

R$ 200

Nascidos em março e abril recebem oitava parcela do pé-de-meia

Daniella Almeida - Agência Brasil
28 out 2025 às 14:58

Divulgação/MEC
O MEC (Ministério da Educação) paga, nesta terça-feira (28), a oitava parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 aos estudantes nascidos nos meses de março e abril.


Os beneficiados pelo programa federal são alunos do ensino médio matriculados na rede pública regular e, também, na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), inscritos no CadÚnico (Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal). De acordo com o MEC, para ter direito ao benefício, eles devem ter presença mínima de 80% nas aulas.

Nesta nova etapa, a Caixa Econômica Federal – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – informa que, ao todo, cerca de 3,2 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício de R$ 200.


PAGAMENTO ESCALONADO

Os pagamentos do incentivo-frequência do Pé-de-Meia ocorrem até a próxima segunda-feira (3), conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados em uma das três séries do ensino médio na rede pública, seguindo o calendário:


  • Nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 27 de outubro;
  • Nascidos em março e abril, em 28 de outubro;
  • Nascidos em maio e junho, em de 29 de outubro;
  • Nascidos em julho e agosto, em 30 de outubro;
  • Nascidos em setembro e outubro recebem em de 31 outubro;
  • Nascidos em novembro e dezembro, em 3 de novembro.


DEPÓSITOS

A oitava parcela da chamada Poupança do ensino médio de 2025 está sendo depositada em uma conta poupança da Caixa, aberta automaticamente em nome dos alunos. O valor pode ser movimentado ou sacado imediatamente, se o participante desejar. Basta acessar o aplicativo Caixa Tem, se o aluno tiver 18 anos ou mais. As informações relativas aos pagamentos também podem ser consultadas no mesmo aplicativo.

No caso de menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta. O consentimento poderá ser feito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.


O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC, o status de pagamentos (rejeitados ou aprovados), as informações escolares e regras do programa.

INCENTIVOS


A poupança do ensino médio tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional:

Incentivo-matrícula: por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;


Incentivo-frequência: por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas durante o ano de R$ 200;

Incentivo-conclusão: por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do ensino médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil. O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do ensino médio;


Incentivo-Enem: paga após a participação nos dois dias do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), no ano que o estudante conclui o 3º ano do ensino médio. Os R$ 200 são pagos em parcela única.


Dessa forma, a soma do incentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por aluno, no fim do ensino médio.


PÉ-DE-MEIA


Lançado em janeiro de 2024, o programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública.  A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino.

O MEC esclarece que não há necessidade de inscrição no programa. Todo aluno que se encaixa nos critérios do Pé-de-Meia é incluído automaticamente. 

pé-de-meia Parcela Ensino Médio beneficios benefício
