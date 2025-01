Nove a cada 10 adolescentes encarcerados estudam regularmente

O percentual de adolescentes em unidades socioeducativas matriculados no ensino formal é de 88,76%, segundo dados do 6º bimestre de 2024. A informação é do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) em uma nova ferramenta que dispõe dados sobre o sistema socioeducativo brasileiro.

O Brasil também registrou um aumento significativo no número de adolescentes que frequentam regularmente as aulas no sistema socioeducativo. O índice, que era de 82,10% no 6º bimestre de 2023, subiu para 90,73% no mesmo período de 2024.