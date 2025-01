Operação Carne Fraca: empresa no RJ revendia carne que estragou durante enchentes no Sul

Uma empresa que funciona em Três Rios, município no centro-sul fluminense, a cerca de 120 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, é suspeita de revender carne que foi encontrada estragada durante as enchentes no Rio Grande do Sul em maio de 2024.





Policiais civis, da Delegacia do Consumidor, realizaram diligências da Operação Carne Fraca nesta quarta-feira (22) e prenderam uma pessoa em flagrante. Segundo os investigadores, as carnes chegaram a ficar submersas.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a suspeito de participar da quadrilha que comercializou a carne imprópria para o consumo.





Segundo a investigação, que contou com apoio da Delegacia do Consumidor do Rio Grande do Sul, em maio e junho os sócios da empresa se aproveitaram da tragédia para adquirir 800 toneladas de carne bovina que tinham ficado submersas “muitos dias” em Porto Alegre.





Eles alegavam que a intenção era a fabricação de ração animal. No entanto, a investigação descobriu que o destino do produto impróprio era outro. As carnes foram vendidas para outras empresas. A movimentação fez com que o grupo tivesse lucro “de mais de 1.000%”, afirmou a Polícia Civil fluminense, “colocando em risco consumidores de todo o Brasil”.

Os investigados podem responder pelos crimes de associação criminosa, receptação, adulteração e corrupção de alimentos, com alcance em todo o país.





Até a conclusão desta reportagem, a Polícia Civil não tinha divulgado o nome da empresa.





