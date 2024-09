Operação contra a pirataria tira do ar 675 sites de streaming

Uma operação realizada nesta quinta-feira (19) tirou do ar 675 sites e 14 aplicativos de streaming ilegais. Além disso, nove pessoas foram presas -seis no Brasil e três na Argentina.





Além disso, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão, resultando no recolhimento de diversos materiais relacionados aos crimes investigados.

A ação foi coordenada pelo Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e contou com a participação das polícias civis de nove estados, incluindo Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.





Além do Ministério Público de São Paulo e Santa Catarina. Também participaram órgãos de aplicação da lei e associações de proteção à propriedade intelectual do Brasil e de outros países, como Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Peru e Reino Unido.

A Operação 404 busca tornar indisponíveis os serviços ilegais que violam os direitos autorais das vítimas.

Seu nome refere-se ao código de resposta do protocolo HTTP, que indica quando uma página não é encontrada ou está indisponível.





No Brasil, a pena para quem comete esse crime varia de dois a quatro anos de reclusão, além de multa. Os investigados podem ainda ser indiciados por associação criminosa e lavagem de capitais.