Operação em favelas do Rio de Janeiro registra 64 mortes

Subiu para 64 o número de mortos na Operação Contenção, nos complexos do Alemão e da Penha: dois deles são policiais civis e outros dois do Bope (Batalhão de Operações Especiais da PM) em tiroteio na área de mata do Complexo do Alemão. A informação é do Palácio Guanabara. A Polícia Militar colocou de prontidão toda a tropa, mesmo o pessoal administrativo está convocado a comparecer aos quartéis.





O número de presos já ultrapassa 100, muitos deles de uma facção criminosa do Pará, do norte do país, escondidos no Rio. Mais de 75 fuzis, além de pistolas e granadas foram apreendidos na ação até agora.

Com a operação Contenção realizada desde a madrugada desta terça-feira (28) nos Complexos do Alemão e da Penha, zona norte da cidade, criminosos da facção criminosa Comando Vermelho receberam ordens para provocar um caos na cidade, com o fechamento de principais vias da cidade, que são dominadas pela principal facção criminosa do Rio, fecharam a Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade que liga a Barra da Tijuca e Jacarepaguá ao outro lado da cidade, na Ilha do Governador, na zona norte, cortando dezenas de bairros. A Estrada Salazar Mendes de Morais, que passa junto à Cidade de Deus está fechada nos dois sentidos.

A Avenida Brasil, com 54 quilômetros de extensão, que corta toda a cidade, desde a zona portuária do Rio até Santa Cruz, na zona oeste, no outro extremo da cidade, já tem trechos interditados, na pista lateral em direção ao centro da cidade, nas proximidades do Complexo da Maré.





A Rio-Ônibus que administra os ônibus da cidade do Rio de Janeiro informou que mais de 50 coldetivos foram usados como barricadas em vários pontos da cidade.

