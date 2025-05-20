Pablo Marçal vira réu por acusação de colocar em risco a vida de 32 pessoas em expedição

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) se tornou réu sob acusação de colocar em risco a vida de pelo menos 32 pessoas durante uma expedição, em janeiro de 2022, no Pico dos Marins, em Piquete, interior paulista. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público estadual e determinou que o autodenominado ex-coach, candidato à Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024, seja intimado da decisão e apresente uma resposta no prazo de dez dias.





Na decisão, a juíza Rafaela D'Assumpção Cardoso Glioche afirma que há ao menos quatro elementos que justificam a instauração do processo criminal: época crítica para a realização de expedições no Pico dos Marins, condições climáticas adversas, com chuva, neblina e rajadas de vento, roupas inapropriadas e ausência de guias para orientação.





Procurada por meio da assessoria de Marçal, a defesa não se manifestou até o momento.





Marçal foi denunciado 32 vezes pelo artigo 132 do Código Penal, que dispõe sobre "expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente". O Ministério Público chegou a propor transação penal, uma espécie de acordo que evitaria o processo criminal, com o pagamento de R$ 272 mil a uma entidade pública ou privada com destinação social.





A defesa do influenciador, porém, não se manifestou nos autos, e a juíza decidiu aceitar a denúncia contra ele.





Em março, os advogados disseram que ele não tinha interesse no acordo e que provaria sua inocência no processo. Marçal também afirmou na ocasião que as testemunhas ouvidas contaram que "participaram da caminhada de forma voluntária" e "sem a liderança de ninguém".





De acordo com a acusação do Ministério Público, Marçal coordenou uma expedição ao Pico dos Marins nos dias 4 e 5 de janeiro de 2022, com o argumento de que o grupo precisava completar a escalada para vencer na vida. Naquelas datas, diz a denúncia, as condições climáticas eram adversas.





De início, os participantes se reuniram no Morro do Careca e iniciaram a escalada, seguindo as orientações do influenciador. Nesse momento, afirma o documento, um dos guias contratados alertou que seria inviável prosseguir. Na madrugada do dia 4, às 4h, um dos seguidores decidiu pedir socorro e fez contato via rádio com o com o guia. Às 6h, o Corpo de Bombeiros iniciou a busca do grupo, encontrando 14 pessoas, distantes 1,5 km do cume do Pico dos Marins, depois de duas horas de caminhada.





O Ministério Público afirma que os participantes estavam "sem nenhum guia, com roupas inapropriadas para a travessia e encharcadas, parcialmente acampados fora da trilha do Pico dos Marins, os quais foram localizados pelos gritos, todos psicologicamente abalados".





Situada na Serra da Mantiqueira, a montanha é uma das maiores do estado de São Paulo, a 2.420 metros acima do nível do mar -a maior montanha de São Paulo é a Pedra Mina, na divisa com Minas Gerais. O Pico dos Marins é um dos pontos mais procurados no país para quem pratica montanhismo.



