Palmeiras luta pela ponta e Corinthians tenta deixar a Zona de Rebaixamento

Em meio às disputas eliminatórias da Libertadores e Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro chega à 27ª rodada com o Palmeiras podendo assumir a liderança e o Corinthians com a chance de deixar a zona do rebaixamento.





Enquanto Botafogo, Flamengo e São Paulo devem usar formações reservas de olho nas decisões pela Libertadores no próximo meio de semana, o Palmeiras terá força máxima diante do Vasco e tem a chance real de pular para a primeira colocação.

Com três pontos a menos que o líder Botafogo (53 a 50), o Verdão encara o Vasco, no domingo (22), às 16h, no Mané Garrincha. O cruzmaltino vai mandar a partida em Brasília. O Botafogo terá o clássico contra o Fluminense, no sábado (21), às 18h30, no Maracanã. Se ganhar e o Alvinegro perder, o Palmeiras será o novo líder do Brasileirão.





Com quatro vitórias seguidas e embalado pela goleada de 5 a 0 sobre o Criciúma, o Verdão não terá o lateral Caio Paulista, suspenso, e Estevão, que ficou de fora dos últimos treinos, em razão de uma lesão muscular na coxa. Quem retorna é Zé Rafael, após cumprir suspensão.

O Palmeiras deve ir a campo com Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Rony (Lázaro) e Flaco López.





Tentando entrar no G4, o São Paulo recebe o Internacional, também no domingo, às 18h30, no Morumbis. O Tricolor é o quinto colocado, com 44 pontos, um a menos que o Flamengo, atual quarto colocado. O Rubro-negro encara o Grêmio, em Porto Alegre, no mesmo horário.





Assim como fez na última partida, o técnico Luis Zubeldía mandará a campo um time reserva, para preservar os titulares visando a partida de volta das quartas de final da Libertadores contra o Botafogo. O Internacional vem reagindo no Brasileiro e soma três vitórias seguidas. O Colorado é o oitavo colocado, com 38 pontos, mas tem dois jogos a menos.





