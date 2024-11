Palmeiras não perdoa vacilo do Botafogo, bate Atlético-GO e assume a ponta

O Palmeiras jogou mal, mas venceu o lanterna Atlético-GO por 1 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 35ª rodada do Brasileirão. O resultado faz o Alviverde assumir a liderança da competição a três rodadas do fim, e o Dragão está rebaixado para a Série B.





Raphael Veiga foi o autor do gol que garantiu a vitória palmeirense. O meia chegou a 11 gols no Brasileirão e empatou na vice-artilharia com Pedro (Flamengo) e Yuri Alberto (Corinthians). Estêvão segue como o máximo goleador com 12 gols.





Com o triunfo, o Palmeiras foi a 70 pontos e assumiu a liderança do Brasileirão pela primeira vez.



O Atlético-GO permaneceu com apenas 26 pontos e é a primeira equipe confirmada na Série B do ano que vem.





Próximo jogo do Palmeiras é decisivo no Brasileirão. A equipe joga na próxima terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Allianz Parque - confronto direto na briga pelo título.





Já a equipe goiana volta a campo só no próximo sábado (30), às 21h30, contra o Vasco, em São Januário.





Choveu muito antes da bola rolar em Goiânia e o gramado ficou muito pesado, prejudicando a velocidade do jogo. O Palmeiras até tentou trocar passes rápidos no campo de ataque, mas falhou na maioria das vezes porque a bola ficava preso no gramado.





No entanto, a qualidade de Raphael Veiga e Estêvão desequilibraram o confronto. Aos 19 minutos, Estêvão driblou dois marcadores no lado direito do ataque e achou Raphael Veiga livre dentro da área. Com muita categoria, o camisa 23 finalizou no cantinho do goleiro Ronaldo e fez a equipe de Abel Ferreira ir para o intervalo com a vantagem.