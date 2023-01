Paranaense Enedina Marques, 1ª engenheira negra do Brasil é homenageada pelo Google

Primeira mulher negra a se formar em engenharia no Brasil, Enedina Alves Marques faria 110 anos nesta sexta-feira (13) e ganhou uma homenagem feita pelo Google com um desenho que substitui a logomarca do buscador.





Ela nasceu em Curitiba em 1913. Seus pais tinham vindo do interior, com o êxodo provocado após o fim da escravidão. Sua mãe, dona Duca, era lavadeira e empregada doméstica.

Enedina se alfabetizou por volta dos 12 anos, com a ajuda do dono de uma das casas em que sua mãe trabalhava. Ela foi babá e trabalhadora doméstica em casas da elite curitibana, desde a infância até a faculdade.





Mais tarde, ingressou no curso normal e trabalhou durante a década de 1930 como professora, enquanto se preparava para realizar o sonho de ingressar na Faculdade de Engenharia do Paraná.

Sem condições de comprar os livros, pegava emprestado o material dos colegas de faculdade e copiava o conteúdo durante a madrugada, segundo um trabalho de conclusão do curso de História de Jorge Luiz Santana, da UFPR (Universidade Federal do Paraná).





"Na época, uma outra mulher estudava engenharia no Paraná, mas Enedina foi a primeira diplomada. É até difícil dimensionar a pressão e a discriminação que ela sofreu", diz Nelson Gomez, presidente do Instituto de Engenharia do Paraná.

Com esforço, concluiu o curso de engenharia civil em 1945, aos 32 anos, sendo a única mulher da turma. Logo conseguiu um emprego na Secretaria de Viação Obras Públicas paranaense e fez carreira no serviço público do estado.