Passageira pula de carro após ser assediada por motorista de aplicativo em São Paulo

Uma passageira de 28 anos viveu momentos de pânico ao ser assediada por um motorista por aplicativo durante uma viagem, na zona leste de São Paulo, na madrugada de segunda-feira (14). Ela pulou do veículo em movimento para escapar do abuso e feriu mãos e pernas.

Um motorista aceitou a corrida pelo aplicativo 99, mas combinou de fazer a viagem por fora da plataforma, para ficar mais barato. Ele cobrou R$ 200 reais no trajeto até Guaianases, onde mora a amiga, e mais R$ 50 até São Mateus, onde mora a vítima. As duas aceitaram a proposta e embarcaram no veículo.

Ainda de acordo com a jovem, o motorista entrou numa rua deserta no bairro de Cidade Tiradentes, reduziu a velocidade do veículo e passou a mão na perna dela, no banco traseiro. A passageira, então, abriu a porta do veículo, o motorista acelerou o carro, mas ela conseguiu pular. Ela caiu em um barranco e, mesmo machucada, correu até um condomínio próximo e pediu ajuda.

Um casal ouviu os gritos de socorro e a acolheu. No momento em que o casal a acalmava, ainda na rua, o motorista passou com o carro na frente do prédio.

"A empresa orienta os usuários a não combinarem viagens fora do aplicativo para contar com as mais de 50 ferramentas de segurança oferecidas. A 99 ressalta ainda que, assim que tomou conhecimento do caso, imediatamente bloqueou o motorista, está oferecendo acolhimento para a vítima e segue à disposição para colaborar com as investigações das autoridades", afirmou em nota.





