Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Aprovação caiu

PEC da Blindagem piora imagem da Câmara dos Deputados e respinga em 2026

José Marcos Lopes - Especial para a FOLHA
27 set 2025 às 10:35

Compartilhar notícia

Foto: Sérgio Ranalli
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Curitiba - A aprovação da Câmara dos Deputados entre a população brasileira despencou depois que os deputados federais aprovaram a chamada PEC da Blindagem, no último dia 16. Depois da repercussão negativa e dos protestos realizados pelo país no domingo, dia 21, a proposta foi rejeitada por unanimidade pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado e acabou arquivada.


Segundo pesquisa Pulso Brasil/Ipespe, divulgada na quinta-feira (25), a desaprovação da Câmara chegou a 70% entre o eleitorado – o índice era de 63% no último levantamento, realizado em julho. A aprovação caiu de 24% para 18% no mesmo período. O Senado foi aprovado por 59% dos entrevistados e desaprovado por 26%. Já a avaliação do STF (Supremo Tribunal Federal) melhorou: a aprovação passou de 43% para 46% (na pesquisa da semana passada, 44% disseram ver a atuação do Tribunal como negativa).

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O Ipespe mediu ainda a reação da população em relação à PEC da Blindagem e à proposta de anistia para suspeitos e condenados por participação na tentativa de golpe de Estado em 2023. A rejeição à proposta de emenda constitucional que previa autorização prévia para a abertura de processos criminais contra parlamentares chegou a 72%.


A rejeição é alta até entre apoiadores de Jair Bolsonaro (PL): 52% dos que disseram ter votado no ex-presidente em 2022 repudiaram a blindagem – que ainda previa votações secretas para os deputados avaliarem a abertura de processos. A PEC foi apoiada maciçamente pelo PL e outros partidos que deram sustentação ao governo Bolsonaro, como PP e União Brasil. Entre os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o índice de rejeição sobe para 87%.

Publicidade



LEIA MAIS NA FOLHA



BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



Imagem
PEC da Blindagem piora imagem da Câmara e respinga em 2026
Levantamento mostra que aprovação do Legislativo federal despencou após deputados tentarem blindar-se de processos criminais
Logo Bonde
Foto de Perfil de José Marcos Lopes - Especial para a FOLHA /

Por José Marcos Lopes - Especial para a FOLHA .

PEC da Blindagem Câmara dos Deputados aprovação caiu Brasil
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas