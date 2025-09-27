PEC da Blindagem piora imagem da Câmara dos Deputados e respinga em 2026

Curitiba - A aprovação da Câmara dos Deputados entre a população brasileira despencou depois que os deputados federais aprovaram a chamada PEC da Blindagem, no último dia 16. Depois da repercussão negativa e dos protestos realizados pelo país no domingo, dia 21, a proposta foi rejeitada por unanimidade pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado e acabou arquivada.





Segundo pesquisa Pulso Brasil/Ipespe, divulgada na quinta-feira (25), a desaprovação da Câmara chegou a 70% entre o eleitorado – o índice era de 63% no último levantamento, realizado em julho. A aprovação caiu de 24% para 18% no mesmo período. O Senado foi aprovado por 59% dos entrevistados e desaprovado por 26%. Já a avaliação do STF (Supremo Tribunal Federal) melhorou: a aprovação passou de 43% para 46% (na pesquisa da semana passada, 44% disseram ver a atuação do Tribunal como negativa).

O Ipespe mediu ainda a reação da população em relação à PEC da Blindagem e à proposta de anistia para suspeitos e condenados por participação na tentativa de golpe de Estado em 2023. A rejeição à proposta de emenda constitucional que previa autorização prévia para a abertura de processos criminais contra parlamentares chegou a 72%.





A rejeição é alta até entre apoiadores de Jair Bolsonaro (PL): 52% dos que disseram ter votado no ex-presidente em 2022 repudiaram a blindagem – que ainda previa votações secretas para os deputados avaliarem a abertura de processos. A PEC foi apoiada maciçamente pelo PL e outros partidos que deram sustentação ao governo Bolsonaro, como PP e União Brasil. Entre os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o índice de rejeição sobe para 87%.

