Pequenas propriedades são maioria na produção de soja no Brasil

Indo contra a percepção de que a produção de soja no Brasil ocorre apenas em grandes propriedades rurais, uma pesquisa da Embrapa Soja (Centro Nacional de Pesquisa de Soja) revela que 73% dos estabelecimentos produtores do grão têm menos de 50 hectares, podendo ser caracterizados como pequenas propriedades.





O documento “Características principais dos estabelecimentos produtores de soja no Brasil segundo estratos de área colhida” foi lançado na 39ª RPS (Reunião de Pesquisa de Soja), realizada nos dias 26 e 27 de junho, em Londrina.

O estudo mostra que, das 236 mil propriedades produtoras de soja no país, quase 197 mil estão na Região Sul - cerca de 83% do total. E, quando se trata dos pequenos produtores, 93% estão localizados nos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul - 158 mil das 171 mil propriedades com até 50 hectares.





Responsável pelo levantamento, o pesquisador André Steffens Moraes explica que a Região Sul é a segunda maior produtora do grão no país - Paraná e Rio Grande do Sul ficam atrás apenas do Mato Grosso - e concentra um grande número de pequenos agricultores.

“Fica meio que um contrassenso: como que eles produzem tanta soja, se são, reconhecidamente, pequenos? Ficamos curiosos e fomos ver como é realmente isso”, diz.





Moraes conta que foram utilizados informações do último Censo Agropecuário (2017) para construir um banco de dados sobre as propriedades que têm lavouras de soja. Os resultados foram surpreendentes por evidenciar a característica da produção no Sul.





