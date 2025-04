Prazo para pedir isenção da taxa inscrição do Enem começa nesta segunda-feira (14)

O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2025 começa nesta segunda-feira (14) e segue até o dia 25 de abril.





A isenção da taxa deve ser solicitada exclusivamente pela Página do Participante, com o login único do portal de serviços do Governo Federal, o Gov.br.

Para solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição para o Enem 2025, o participante deve informar o número de seu CPF (Cadastro de Pessoa Física) e a data de nascimento. Os dados pessoais devem ser iguais aos cadastrados na Receita Federal.





Quem pode pedir a isenção?

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) prevê a gratuidade para:





- Matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em 2025), em qualquer modalidade de ensino (regular ou educação de jovens e adultos);





- Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;





- Estudantes com renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 2.277, em 2025);





- Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro ativo no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) do Governo Federal; e

- Participantes do programa Pé-de-Meia, do MEC (Ministério da Educação).





Baseado nesta lista, os candidatos deverão comprovar o cumprimento dos requisitos para conseguir a isenção da taxa de inscrição no Enem.

Os documentos aceitos para a solicitação da gratuidade estão descritos no Anexo II do edital. Entre eles, a declaração escolar que comprove estar cursando a última série do ensino médio em 2025, na rede pública, e comprovante da renda declarada.





Justificativa de ausência

O candidato que teve a gratuidade da taxa de inscrição do Enem do ano passado, mas não compareceu a um ou dois dias de provas, na edição de 2024, e ainda quer participar da edição de 2025 gratuitamente terá que justificar a ausência.





De acordo com o edital, o prazo para fazer a justificativa será o mesmo do pedido de isenção da taxa de inscrição: de 14 até as 23h59 do dia 25 de abril.





A justificativa de ausência no Enem 2024 é realizada no mesmo sistema de solicitação de isenção da taxa de inscrição, a Página do Participante.





O Inep avisa que não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos por pais ou responsáveis do candidato.





Cronograma





Em 12 de maio, o Inep irá divulgar os resultados das solicitações de isenção da taxa e, também, se foram aceitas as justificativas de ausência em 2024 para nova gratuidade.





O período de recursos será entre 12 a 16 de maio. O resultado dos recursos sairá em 22 de maio.





Somente após este cronograma, o MEC abrirá o período oficial de inscrições na edição deste ano do Enem. Ainda será publicado um edital específico com as datas e regras.





Enem





Instituído em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio avalia anualmente o desempenho escolar dos estudantes ao término do ensino médio. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como treineiros, e os resultados obtidos no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos.





As notas do Enem podem ser usadas em processos seletivos coordenados pelo Ministério da Educação, como Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o ProUni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) do Governo Federal.





O desempenho no Enem também é considerado para ingresso em instituições de educação superior de Portugal que têm acordo com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior naquele país.





O exame também é aplicado a pessoas privadas de liberdade ou sob medidas socioeducativas, em datas diferentes do Enem regular.