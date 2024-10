Princípio de incêndio atinge trem da ViaMobilidade em SP

Um principio de incêndio assustou passageiros que viajavam em um trem da linha 9-esmeralda, da ViaMobilidade, na noite desta segunda-feira (14).







O fogo foi na parte externa em uma das composições na região da estação Granja Julieta, na zona sul de São Paulo.





Imagens gravadas por passageiros e por pessoas que viram o trem passar mostram fogo no pantógrafo, dispositivo no teto do trem usado na transmissão de energia.





É possível ver explosões de dentro do vagão e labaredas saindo pelo lado de fora.





Segundo a empresa, o fogo foi prontamente apagado. Ele teria começado pouco depois das 20h30.

A empresa não explicou o que provocou o princípio de incêndio.





De acordo com a ViaMobilidade, agentes de atendimento da concessionária desembarcaram os passageiros na plataforma e eles seguiram viagem em uma nova composição.





Por volta das 22h30, a circulação ocorria em via única entre as estações Granja Julieta e Morumbi, também na zona sul, com intervalos maiores no local.





Os problemas concessão não são novos. O Ministério Público de São Paulo e a empresa fecharam no ano passado um acordo de R$ 786 milhões para que a concessionária não seja processada pelas recorrentes falhas nas linhas 8-diamante e 9-esmeralda dos trens. Entre as obrigações estão construir escolas e de um complexo esportivo e melhorias em estações.





A Promotoria destacou oito problemas ocorridos desde março do ano passado, como seis descarrilamentos e uma colisão de um trem da linha 8-diamante na estação Júlio Prestes, na região central da capital.





O primeiro ano de operação das linhas após a concessão teve, em média, uma falha a cada três dias. Reportagem da Folha mostrou que foram 166 registros entre janeiro de 2022, quando começou a concessão, até janeiro deste ano.