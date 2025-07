Professor que furou dedos de 43 alunos com a mesma agulha é indiciado

A Polícia Civil do Espírito Santo indiciou um professor que usou a mesma agulha para furar os dedos de 43 alunos de uma escola estadual de Laranja da Terra, na região serrana do estado.





Professor vai responder por ter exposto a vida ou a saúde dos alunos em perigo iminente. O docente usou uma única agulha para furar os dedos de 43 alunos durante uma aula prática sobre tipos sanguíneos. O episódio ocorreu em março deste ano, mas o indiciamento foi feito nesta semana. O pai de uma estudante denunciou o caso às autoridades.



Os alunos, com idades de 16 e 17 anos, eram de quatro turmas de 2º e 3º séries do ensino médio da instituição pública. O docente admitiu ter usado a mesma agulha, mas ressaltou que higienizou o objeto com água corrente, água destilada e álcool 70% ao alternar entre os alunos. Em depoimento, os estudantes confirmaram a versão do professor.

Professor não tinha autorização da escola para esse tipo de atividade prática. Segundo o delegado responsável pelo caso, Guilherme Eberhard Soares, a unidade de ensino não possuía material descartável para a realização desse tipo de procedimento e os pais também não tinham conhecimento da aula prática. Logo, não autorizaram a atividade.





Os alunos e o professor foram submetidos a testes de saúde. Todos os envolvidos realizaram exames de sífilis, hepatites B e C e HIV e os resultados foram negativos.

Inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo. O órgão já recebeu o documento e vai decidir se acolhe o pedido e encaminha à Justiça estadual ou arquiva o caso. O professor só se tornará réu se o indiciamento for acolhido pela Justiça.





O professor foi demitido da escola em março, na época do ocorrido. Como ele não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento.