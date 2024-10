Projeto brasileiro seleciona artistas para gravar single com ídolos

Até sexta-feira (18), o projeto Elo Feat dos Sonhos estará em busca de novos talentos na música brasileira. Serão selecionados 10 artistas iniciantes, por meio de edital público, para gravar um single ao lado de nomes consagrados no cenário nacional.





A iniciativa é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela Elo, empresa de pagamentos digitais, com realização da Cingulado, especializada em projetos culturais e sociais, e conta com recursos incentivados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A musicista, compositora e produtora Maria Gadú e o produtor, compositor e multi-instrumentista Pretinho da Serrinha comandam o projeto – responsáveis pela curadoria e a seleção dos artistas convidados e produtores musicais, além da cocriação e direção musical. Entre os convidados estão Daniela Mercury, Péricles, Gaby Amarantos, Filipe Catto, Geraldo Azevedo, Lenine, Rappin' Hood e Valesca Popozuda.





O objetivo é proporcionar incentivo a novos artistas, que podem ter a chance de expandir suas carreiras a partir da parceria musical.





"O segredo no Feat dos Sonhos é a troca com os produtores especialistas em cada gênero, para que tudo seja muito fiel e para que todos fiquem felizes com o resultado. Minha expectativa é poder participar da criação de um novo artista compositor. Quero olhar para essa carreira daqui a um tempo e poder dizer que fiz parte dessa história", diz Pretinho da Serrinha.

Os artistas selecionados receberão ainda um prêmio de R$ 10.000,00 e terão todas as despesas cobertas para gravar sua música em um estúdio profissional, com suporte de produtores altamente qualificados. O pacote inclui também a produção de vídeo, sessão de fotos e materiais de divulgação.





O lançamento nas plataformas digitais será feito em parceria com a ONErpm e o marketing digital ficará a cargo da B+Ca, agência especializada em música.





