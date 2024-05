Purificadores de água comprados com vaquinha de Felipe Neto chegam ao Rio Grande do Sul

Após arrecadar mais de R$ 4,8 milhões em um dia, Felipe Neto organizou a compra de 220 purificadores de água para enviar aos locais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.



As máquinas chegaram a Porto Alegre nesta quarta-feira (8), de avião da FAB. Os purificadores estão sendo instalados e colocados em funcionamento pela Defesa Civil. Segundo o influenciador, 1,5 milhão de litros de água podem ser purificados por dia.

Em seu perfil no X, Felipe Neto prestou contas aos doadores e se defendeu das críticas. Ele também afirmou que vai processar quem o acusa de usar as doações de forma indevida, com foco em reverter os valores de indenizações para mais ações sociais.



"Aos idiotas espalhando que menti o valor dos purificadores: cada um foi R$ 18 mil; + 2 mil por filtro de linha; + 2 mil por kit de manutenção; total de R$ 22 mil por unidade. Se alguém sente que pode fazer melhor, cala a boca e faz! ", escreveu.



Até o momento, foram confirmadas 100 mortes em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul e 130 pessoas estão desaparecidas. O número de desabrigados passa de 67 mil desabrigados e o de desalojados está na casa dos 163 mil. Muitas dessas pessoas estão sem água e sem energia elétrica.