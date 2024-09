Qualidade do ar chega a níveis 'insalubre' e 'perigoso' no Brasil

No estado de São Paulo, sete regiões têm ar "insalubre". Em Campinas, a qualidade do ar foi medida em 196, seguido por Guarulhos (169), Jundiaí (162), São José do Rio Preto (160), Ribeirão Preto (157), Osasco (153) e São Bernardo do Campo (152).

A cidade mais poluída é Cruzeiro do Sul, no Acre. O índice de qualidade de ar atingiu 416 por volta das 8h, quando o nível ideal e sem riscos para a saúde é de 50 µg/m3 (microgramas por metro cúbico).

A fumaça de incêndios florestais que afeta diferentes regiões do Brasil nas últimas semanas deve continuar a se propagar pela América do Sul. A situação fica ainda pior devido à seca que atinge o País.

A fumaça de incêndios florestais que afeta diferentes regiões do Brasil nas últimas semanas deve continuar a se propagar pela América do Sul. A situação fica ainda pior devido à seca que atinge o País.

Fumaça continua a atingir diversas partes do Brasil e pode chegar a 60% do País, diz Inpe

Fumaça continua a atingir diversas partes do Brasil e pode chegar a 60% do País, diz Inpe





SECURA E PREVISÕES





Publicidade

A umidade no Brasil tem sido pior do que a do Saara. De acordo com levantamento da MetSul Meteorologia divulgado na última sexta-feira (6), o fenômeno é resultado da combinação da estiagem prolongada no Brasil no mesmo período em que o deserto no norte da África registra índices de umidade mais altos do que o comum.





Enquanto regiões de São Paulo marcaram 33% de umidade, regiões próximas ao deserto marcavam índices mais saudáveis: Cairo, capital do Egito, registrou 51% de umidade na tarde de segunda-feira.





Os primeiros dias do mês têm sido marcados por graves condições climáticas. Segundo dados da MetSul, o início de setembro tem apresentado níveis de umidade relativa do ar extremamente baixos, iguais ou inferiores a 10% em quase todas as regiões do Brasil.





A previsão do tempo indica que a qualidade do ar pode piorar ainda mais. Segundo a MetSul, uma massa de ar extremamente quente e seca cobre a maior parte do Brasil, provocando temperaturas superiores a 40°C e umidade relativa do ar inferior a 10%. A combinação de tempo muito seco e altas temperaturas pode agravar os incêndios florestais e espalhar fumaça em diferentes regiões.