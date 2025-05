Quando calor vai parar? Tempo muda, mas ele vai voltar forte

O calor intenso que tem castigado várias regiões do Brasil, especialmente o Sudeste, deve continuar por mais tempo. Apesar de uma trégua prevista para este final de semana, os meteorologistas alertam que as temperaturas acima da média ainda devem predominar nas próximas semanas.





Segundo a previsão do Climatempo, São Paulo deve ter uma leve queda na temperatura a partir do sábado (22), quando os termômetros devem registrar máxima de 28°C, seguida por 27°C no domingo (23). A mudança acontece devido ao aumento da nebulosidade e da ocorrência de chuvas, que tendem a ser mais frequentes no período da tarde e noite.





Na segunda-feira (24), a temperatura segue amena, com máxima prevista de 27°C, mas acompanhada de temporais e chuvas intensas ao longo do dia. Esse padrão deve se manter até quarta-feira (26), com temperaturas variando entre 23°C e 27°C, sempre com predomínio de céu nublado e pancadas de chuva.





Apesar desse refresco momentâneo, a previsão de longo prazo não traz boas notícias para quem espera um clima mais fresco. Segundo a MetSul Meteorologia, as temperaturas acima da média devem persistir em grande parte do Brasil, inclusive no Sudeste, durante semanas.





O motivo para esse calor persistente é um bloqueio atmosférico. Ele impede a chegada de massas de ar mais frias e mantém a pressão atmosférica elevada.





Esse padrão climático, que já vem sendo observado desde janeiro, resulta em recordes de temperatura em diversas cidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, a máxima chegou a 44°C em Guaratiba nesta semana, com cinco dias acima de 40°C na cidade somente em fevereiro. Outras cidades fluminenses também registraram marcas extremas, como Niterói (42,2°C), Silva Jardim (42,0°C) e Seropédica (41,1°C).





Em São Paulo, o calor também tem sido intenso. Na cidade de Iguape, no litoral paulista, os termômetros chegaram a 40°C nesta semana.





A previsão de calor persistente não se restringe ao Sudeste. No Sul do Brasil, Porto Alegre registrou 39,8°C no dia 11 de fevereiro, a quinta maior máxima da capital gaúcha para o mês desde o início dos registros, em 1910. No Jardim Botânico da cidade, a temperatura chegou perto dos 40°C.





A tendência é de que o calor continue intenso em grande parte do Sul, com oscilações pontuais. Algumas frentes frias podem trazer períodos mais amenos, mas a predominância ainda será de temperaturas elevadas. Em Santa Catarina e no Paraná, a previsão também é de calor acima da média nos próximos dias.





No Centro-Oeste, diversas cidades vêm enfrentando temperaturas elevadas acima dos padrões históricos, especialmente em Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal. As projeções meteorológicas indicam que esse padrão deve continuar por várias semanas.





Os modelos meteorológicos analisados indicam que, mesmo com momentos pontuais de alívio devido a chuvas e aumento da nebulosidade, o calor intenso continuará predominando ao longo das próximas semanas. Projeções do modelo europeu (ECMWF) e do norte-americano (CFS) mostram que as temperaturas devem permanecer acima da média pelo menos até meados de março.





No Sul do Brasil, onde a chegada de frentes frias é mais comum, algumas quedas momentâneas de temperatura podem ocorrer, mas o padrão geral ainda será de calor intenso. Já no Sudeste, períodos de marcas elevadas devem ser intercalados com momentos mais amenos devido à chuva, mas sem uma mudança definitiva no cenário.