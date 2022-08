Quase 70% das pessoas são contra projeto que extingue saídas temporárias de presos, mostra pesquisa

Uma pesquisa feita no site da Câmara dos Deputados mostra que 68% das pessoas não são a favor da proposta do deputado federal Capitão Derrite (PL-SP), votada e aprovada nesta terça-feira (3) na Câmara dos Deputados. A enquete registrava, até por volta das 17h, o voto de 571 pessoas no site oficial da Câmara e pode mudar conforme a participação popular.

Ainda de acordo com a pesquisa, 29% das pessoas afirmaram concordar totalmente com o projeto, enquanto 1% concorda com a maior parte do texto. Os que discordam da maior parte da proposta representam 2%, já os que se mantêm indecidos não chegaram a 1%.





A proposta, que ainda passará pelo Senado, consiste em retirar o direito de presos em regime semiaberto de terem as chamadas "saidinhas" em feriados ou datas comemorativas. O projeto anterior, editado por Derrite, apenas diminuia o número de saídas. A versão votada e aprovada extingue totalmente o direito.





No site da Câmara, onde a enquete continua ativa, o texto ainda gera discordância entre os internautas.



"Discordo completamente. O sistema prisional está super lotado. Se não tiver semiaberto tem que colocar tornozeleira e mandar os presos pra casa. E, aproveitando a oportunidade, por que não prendem a metade desses ladrões de dinheiro público que estão votando a favor? Hipocrisia isso sim!", comentou Glice Santos.





"Demorou demais para, pelo menos, restringir essas saidinhas. A população do bem sofre nas mãos desses criminosos que aproveitam dessas saídas para cometer novos crimes, e não voltam mais para a prisão", opinou Jeannete Moutinho.