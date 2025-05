Quatro espécies de escorpiões perigosas do Brasil e onde são encontradas

Existem mais de 2.000 espécies registradas de escorpiões no mundo. Destas, 172 são brasileiras, sendo que quatro delas oferecem mais riscos à saúde humana.





Tityus serrulatus. A espécie mais letal presente no Brasil.





Conhecido como escorpião-amarelo, é a espécie que mais causa acidentes graves com registro de mortes, principalmente em crianças. Principais características: tem as pernas e a cauda amarelo-clara e o tronco escuro.





Pode chegar até 7 cm de comprimento. A fêmea pode gerar até 160 filhotes durante a vida. Vivem no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil.





Tityus bahiensis. Conhecido por escorpião-marrom ou escorpião-preto. Principais características: tem o tronco escuro, pernas e palpos com manchas escuras. Cada fêmea tem, em média, aproximadamente 40 filhotes por ano, chegando a 160 filhotes durante a vida. É a espécie de escorpião que mais causa acidentes no estado de São Paulo. São encontrados na Bahia, assim como no Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.





Tityus stigmurus. Também conhecido como escorpião-amarelo-do-Nordeste. Principais características: assemelha-se ao T. serrulatus nos hábitos e na coloração, porém, apresenta uma faixa escura longitudinal na parte dorsal do seu mesossoma, seguido de uma mancha triangular no prossoma. Como o próprio nome induz, é a espécie que causa mais acidentes na região Nordeste do Brasil.





Tityus obscurus. Conhecido por escorpião-preto-da-Amazônia. Principais características: nas primeiras fases da vida apresenta corpo e apêndices castanhos e manchados de escuro. Já na fase adulta possui coloração escura. Pode chegar a 9 cm de comprimento.





O macho e a fêmea da espécie são bem diferentes fisicamente. São encontrados principalmente nas regiões do Pará e Amapá, mas já houve registros da espécie no Mato Grosso.





IMPORTÂNCIA DOS ESCORPIÕES





Rogério Bertani, pesquisador do Instituto Butantan reforça a importância do aracnídeo para o equilíbrio ambiental. "Saber onde esses animais vivem é fundamental para direcionar o soro para o tratamento dos picados", afirma.





O veneno de várias espécies contém moléculas que vêm sendo estudadas para tratar doenças, ou serem utilizadas como ferramentas farmacológicas Rogério Bertani, pesquisador.





Segundo o Ministério da Saúde, em cartilha de controle de escorpiões no Brasil, há precauções para evitar ataques. Entre as medidas estão: evitar acumular lixo e entulho; fazer a limpeza periódica de terrenos baldios; vedar soleiras de portas e janelas, frestas e buracos nas paredes; instalar telas em ralos; verificar roupas e calçados antes de usá-los; não colocar a mão em buracos, vãos, pedras e troncos; e usar luvas e botas grossas para serviços de jardinagem.





