Rebeca Andrade e Rayssa Leal estreiam nas Olimpíadas de Paris neste domingo

O Time Brasil terá um dia cheio de atrações neste domingo (28) nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Prata nos Jogos de Tóquio com apenas 13 anos - a medalhista mais jovem da história do Brasil -, a skatista Rayssa Leal fará a sua estreia no street.





Quem também promete agitar o dia é a ginasta Rebeca Andrade. Ela faturou a prata no individual geral na edição anterior em solo japonês, tornando-se a primeira brasileira a subir ao pódio olímpico na ginástica artística. Também foi ouro no salto, o que a alçou ao posto de primeira atleta brasileira a faturar duas medalhas em uma mesma Olimpíada.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Tanto o skate, como a ginástica artística terão transmissão, em inglês, do Olympic Channel na plataforma do COI (Comitê Olímpico Internacional) através do site . Quem optar pela narração em português terá as opções da Globo, na tv aberta, do streaming do Globoplay e da CazéTV (no Youtube), que também estará hospedado na Prime Vídeo, e os canais Sportv, na tv por assinatura.





Já entre as modalidades coletivas, o handebol e o futebol feminino voltam a atuar após estrearem com vitória na primeira rodada. Nas quadras, o confronto das brasileiras será diante da Hungria, enquanto no campo as mulheres vão enfrentar o Japão.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: