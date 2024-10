Saiba como consultar descontos de associações no benefício do INSS

O beneficiário que não reconhecer o desconto da mensalidade associativa em seu benefício pode requerer o serviço "excluir mensalidade associativa" pelo aplicativo ou site Meu INSS ou pela Central 135:

1 - Entre no Meu INSS (site gov.br/meuinss ou aplicativo para celular)

2 - Faça login com CPF e senha do Gov.br

3 - Vá em "Serviços", em "Mais acessados"

4 - Clique no botão "Novo pedido"

5 - Digite no campo de busca "Excluir mensalidade"

6 - Clique no nome do serviço/benefício

7 - Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções

- É possível ainda registrar uma reclamação na Ouvidoria do INSS, também na Central 135 ou pelo Meu INSS

- É importante registrar o ocorrido também no Portal do Consumidor; dependendo da quantidade de sanções da associação, a empresa pode ser suspensa e até ter o contrato rescindido com o INSS