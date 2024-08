Santa Catarina registra neve em três cidades neste fim de semana

Com frio intenso e alto índice de umidade do ar, cidades de Santa Catarina registraram chuva congelada e neve na tarde deste sábado (24).





O fenômeno ocorreu em três municípios da serra catarinense: Bom Jardim da Serra, Urubici e São Joaquim.

Na madrugada deste domingo (25) também houve precipitação fraca e passageira em São Joaquim.





De acordo com o Epagri/Ciram, é a segunda neve do ano na região. O último registro do tipo havia ocorrido entre os dias 9 e 10 de agosto. Ambos considerados de fraca intensidade.

Gilsânia Cruz, meteorologista do Epagri/Ciram, lembra que é um fenômeno esperado e comum nas áreas altas do Planalto Sul entre os meses de abril e setembro.





Neste domingo (25), a temperatura segue baixa em todas as regiões do estado, com máxima abaixo de 18°C, mas o tempo segue aberto, com sol predominante.





Nesta segunda-feira (26), o tempo fica seco e ensolarado em Santa Catarina, mas as temperaturas seguem baixas em todo o estado. A mínima prevista é de 5°C a 6°C. Durante o dia, máxima entre 14°C e 18°C.





A temperatura volta a subir aos poucos a partir de terça-feira (27).