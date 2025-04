Segurança no trabalho é foco da campanha 'Abril Verde'

Quase meio milhão de brasileiros sofreram acidentes de trabalho graves em 2024, entre os quais, 1.915 morreram. Os dados são alarmantes e revelam a dificuldade das empresas instaladas no país em implementar ambientes de trabalho seguros para os seus empregados.





Apesar de o número de óbitos decorrentes de acidentes de trabalho ter caído mais de 27% de 2023 para 2024, as notificações de acidentes cresceram 11,19%, saltando de 444.640 para 494.422.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os dados são do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e do Catweb (Cadastro de Acidentes) e foram reunidos pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho - SmartLab.





Vale ressaltar que no levantamento entram apenas as ocorrências formalizadas. Não há uma estimativa, mas sabe-se que é alto o número de ocorrências que deixam de ser notificadas.

Publicidade





NO PARANÁ

No Paraná, em todo o ano passado, foram registrados 51.241 acidentes graves com 170 óbitos, uma média de 140 acidentes por dia. No Estado, a situação é um pouco melhor do que no Brasil, mas não menos preocupante. Houve queda de 35% nas mortes, mas os acidentes diminuíram apenas 2,8% de 2023 para 2024.





Mais do que um problema corporativo, a falta de segurança no trabalho é uma questão de saúde pública e que afeta também a economia e a produtividade.





Leia mais na FOLHA