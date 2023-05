Seguranças do Carrefour usarão câmeras corporais após novo caso de agressão

O Grupo Carrefour vai exigir que seguranças usem câmeras corporais em áreas externas das lojas após registrar mais um caso de violência contra pessoas negras no último dia 5.





Fiscais e funcionários terceirizados do Grupo Carrefour serão obrigados a usar câmeras corporais em áreas externas. Desde 2021, a câmera é usada por seguranças que atuam no interior das lojas, de acordo com a empresa.

A medida foi anunciada após vídeo que mostra duas pessoas sendo agredidas na parte externa de um Big Bom Preço de Salvador, que faz parte do Grupo Carrefour.





Em nota, o Carrefour afirma que a implementação das câmeras corporais será finalizada até o final do ano.

O Carrefour também diz que, até o final de maio, profissionais internos e terceirizados vão concluir o ciclo anual do programa "Eu pratico respeito", focado no atendimento aos clientes.





Nas lojas Atacadão, o Carrefour também interrompeu a circulação de seguranças pelos corredores. A medida foi implementada no dia 12 de abril.

