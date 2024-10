Seleção Brasileira se apresenta em São Paulo com cinco baixas

O técnico Dorival Júnior precisou fazer cinco mudanças em sua lista de convocados para as próximas partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.





A última baixa é o atacante Vinícius Júnior que teve uma lesão na cervical diagnosticada pelo departamento médico do Real Madrid na vitória sobre o Villarreal, pelo Campeonato Espanhol.

O brasileiro caiu de mau jeito com o braço direito aos 33min do segundo tempo e foi substituído com dores no ombro logo depois de marcar o segundo gol da vitória de 2 a 0.





Vinícius Júnior, a princípio, segue entre os convocados de Dorival Júnior para os jogos da seleção brasileira contra Chile, dia 10 de outubro, em Santiago, e Peru, dia 15, no Mané Garrincha, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.





