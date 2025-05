Suspeito de matar criança é linchado por multidão no sertão de Pernambuco

Um suspeito de matar um menino de 2 anos foi linchado em Tabira, no sertão de Pernambuco, a 405 quilômetros do Recife, na noite de terça-feira (18).





Na noite de terça, as polícias Civil e Militar de Pernambuco prenderam um casal suspeito de matar a criança, Arthur Ramos Nascimento. As prisões aconteceram na zona rural de Carnaíba, a 40 quilômetros de Tabira.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os policiais levaram os dois presos, que cuidavam do menino no momento da morte, para a delegacia de Tabira.





Na chegada, a viatura que levava o suspeito foi cercada por populares, que lincharam o homem. Ele foi levado para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Publicidade





Imagens divulgadas pelas redes sociais mostram uma multidão cercando a viatura policial e linchando o homem.





A reportagem teve acesso ao relato dos policiais no boletim de ocorrência sobre o caso. Os agentes citam que a população "abriu agressivamente as tampas [da viatura], quebrando, inclusive, um cadeado e o arrebatou [o suspeito preso] de dentro do xadrez para o meio da multidão, tendo, em seguida, o agredido violentamente com chutes, socos e capacetadas".

Publicidade





Ainda segundo a polícia, a população também tentou retirar a mulher presa da custódia da PM, mas os policiais conseguiram retirá-la do local "com muita dificuldade, mas sem maiores consequências".





Também na noite de terça, a delegada de Tabira, Joedna Maria Soares Gomes, pediu ao Corpo de Bombeiros para enviar uma equipe para buscar o corpo do suspeito morto e para levar a Caruaru, no agreste de Pernambuco, para a realização de perícias.

Publicidade





Segundo a delegada, há riscos da população acessar o hospital onde o corpo está "para vilipendiar o cadáver, razão pela qual o translado deve ocorrer com a maior brevidade possível".





A suspeita presa passará por audiência de custódia ainda nesta quarta-feira (18), após o linchamento.

Publicidade

A Polícia Civil disse, por meio de nota, que instaurou um inquérito para apurar o linchamento e identificar quem participou da ação. A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social instaurou uma investigação preliminar para apurar a conduta dos sete policiais que atuaram no caso.





A viatura do modelo Toyota Hilux passará por uma perícia em Afogados da Ingazeira, também no sertão.

Publicidade

Sobre a morte do menino, a Polícia Civil informou que as investigações continuam. Arthur Ramos Nascimento morreu no domingo (16) em Tabira. A mãe da criança disse, por meio das redes sociais, que deixou a criança com o casal para poder ir trabalhar.





O menino teve lesões por diversas partes do corpo. Ele chegou a ser socorrido para um hospital, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde.