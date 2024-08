Tatiana Weston-Webb cai para campeã mundial e leva prata nas Olimpíadas

A medalha de ouro não veio, mas Tatiana Weston-Webb entregou uma performance inesquecível para o Brasil durante toda a Olimpíada. Nesta segunda-feira (5), a surfista duelou contra a norte-americana Caroline Marks, atual campeã mundial, na final do surfe olímpico em Teahupoo, no Taiti.



Apesar de não ter subido no lugar mais alto do pódio, Tati brilhou ao garantir a medalha de prata, um feito inédito ao Brasil, que reafirma a força do surfe brasileiro no cenário internacional.





A grande decisão feminina começou da mesma maneira que algumas das outras baterias do dia: sem onda.

Após mais de metade da bateria, Tatiana e Caroline somavam menos de um ponto, apenas por terem dropado algumas ondas.





Com 16min para o fim, a norte-americana encontrou a melhor onda da bateria, de tamanho, mas não tão profunda no tubo. Mesmo assim, arrancou 7,50 dos juízes.





Já na reta final, com apenas oito minutos no relógio, Tati encontrou sua melhor onda: um tubo curto, seguido de duas manobras fortes, somando 5,83.





No fim, Marks pegou uma onda com a prioridade, mas caiu dentro do tubo. Tati, por sua vez, veio na de trás, e deu boas batidas, mas não suficiente para virar. Precisava de 4,68, mas tirou 4,50.