Trabalhadores ainda podem sacar R$ 228,6 milhões de abono do PIS/Pasep; veja como

Mais de 247 mil trabalhadores no Brasil ainda não sacaram cerca de R$ 228,6 milhões em abono salarial referente ao PIS (Programa de Integração Social) e ao Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).







Os valores estarão disponíveis até 27 de dezembro de 2024, na Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Quem perder o prazo ainda poderá requerer o dinheiro em até cinco anos, contados a partir do encerramento do calendário.





De acordo com o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), o último calendário de pagamentos, encerrado em agosto, contemplou 26 milhões de trabalhadores, mas 723,6 mil não haviam retirado o dinheiro.





Em setembro, 475,9 mil profissionais sacaram os valores a que tinham direito, mas ainda restam pouco mais de 247 mil que não efetuaram o saque do benefício.





Dentre os motivos, pode haver desconhecimento por parte dos beneficiários ou dados incorretos fornecidos pelos empregadores.





O trabalhador pode verificar se tem direito ao abono pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal do Gov.br.





Recebem o abono na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. Quem trabalha no setor público tem inscrição pelo Pasep e recebe o benefício no Banco do Brasil.





O valor pago varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base, e pode chegar a até um salário mínimo, hoje em R$ 1.412.





QUEM TEM DIREITO?





Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador precisa estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter exercido atividade remunerada formalmente por ao menos 30 dias no ano-base do pagamento, que neste caso é 2022, com remuneração média de até dois salários mínimos.





Além disso, os dados do trabalhador devem ter sido informados corretamente pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais) ou no eSocial.





COMO CONSULTAR SE TENHO DIREITO AO ABONO SALARIAL?





Você pode consultar se tem direito ao abono no aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou no portal do Gov.br. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil também oferecem canais de consulta.





COMO É FEITO O PAGAMENTO DO PIS?





Os trabalhadores vinculados a empresas privadas recebem o abono salarial do PIS por meio da Caixa Econômica. Se você tiver uma conta na Caixa, o valor será depositado diretamente. Caso contrário, pode sacar o dinheiro nas agências, terminais de autoatendimento, lotéricas ou pelo aplicativo Caixa Tem.





A Caixa organiza os pagamentos do Abono Salarial de acordo com a seguinte prioridade para o calendário de 2024:





- Crédito em conta corrente ou poupança Caixa: Para quem já tem uma dessas contas, o valor é depositado diretamente, podendo ser acessado via cartão de débito, aplicativo Caixa ou Internet Banking.





- Poupança Digital (Caixa Tem): Se o trabalhador não tiver conta na Caixa, uma Poupança Digital é aberta automaticamente, com movimentação pelo app Caixa Tem.





- Saque com cartão social: Se a abertura da conta digital não for possível, o saque pode ser feito com o cartão social em lotéricas, terminais de autoatendimento ou agências da Caixa.