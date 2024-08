Turista norte-americano é encontrado morto em apartamento em Copacabana

Um turista jamaicano com nacionalidade norte-americana foi encontrado morto dentro de um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.



O corpo de D'Wayne Antônio Morris, de 43 anos, foi encontrado na quinta-feira (8). Policiais militares do 19º BPM foram acionados para ocorrência na rua Bulhões de Carvalho, em Copacabana.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



A equipe policial o encontrou já morto. Segundo a PM, o local foi preservado até a chegada da perícia. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídio.



Um amigo da vítima disse à polícia que o turista passou mal após encontrar duas mulheres na Lapa. Ele teria levado as duas para o apartamento na quarta-feira (7), segundo informações do RJTV, da TV Globo.



O amigo detalhou que ao entrar no imóvel, na quinta-feira (8), encontrou o corpo de D'Wayne. As mulheres não estavam no apartamento e alguns pertences do turista teriam sido levados.





A perícia foi feita no local e os agentes realizaram diligências para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos. A polícia aguarda o resultado do laudo de necrópsia para identificar a causa da morte.